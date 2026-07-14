Иж-27175 — это пикап, представляющий собой гибрид из передней половины легковых «Жигулей» и задней половины грузового Иж-2717. Такие выпускались Ижевским автозаводом на протяжении семи лет — с 2005 по 2012 год.

В кабине устанавливалась панель приборов от ВАЗ-2107 «Жигули», а также сиденья от Иж-2126 «Ода». До 2006 года машины комплектовались карбюраторными, а поздее — инжекторными двигателями ВАЗ.