Пикап, которые не жалели в нулевые, теперь продают за миллион рублей
Иж-27175 — это пикап, представляющий собой гибрид из передней половины легковых «Жигулей» и задней половины грузового Иж-2717. Такие выпускались Ижевским автозаводом на протяжении семи лет — с 2005 по 2012 год.
В кабине устанавливалась панель приборов от ВАЗ-2107 «Жигули», а также сиденья от Иж-2126 «Ода». До 2006 года машины комплектовались карбюраторными, а поздее — инжекторными двигателями ВАЗ.
Модель имела статус самого доступного коммерческого автоомбиля на российском рынке того времени, поэтому ни водители, ни владельцы не берегли их. К настоящему моменту большая часть тиража уничтожена.
Очевидно, что этот Иж больше не будет возить стройматериалы. В нынешнем состоянии он представляет собой коллекционный артефакт эпохи, а такж может стать базой для кастом-проекта.
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