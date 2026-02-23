Автомобиль воспламенился в Подмосковье и попал на видео

«Молодёжный проезд, сгорел каршеринг, от 23.02.26 / 01:35», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что транспорт горит на парковке, при этом пламя охватило только переднюю часть автомобиля. На записи также слышны хлопки.

До этого в Подмосковье 8-летняя девочка не выжила, влетев на тюбинге в автомобиль. Инцидент произошёл в деревне Румянцево Московской области. 40-летний мужчина привязал тюбинг к внедорожнику и катал двух детей. 8-летняя девочка попала под колеса машины.

Травмы, которые получила школьница, оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя автомобиля отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

Кроме того, в Москве на Дмитровском шоссе трактор переехал женщину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор сбивает женщину, которая стоит на заснеженной проезжей части, от удара москвичка падает в сугроб, тогда автомобиль переезжает ей ноги. По данным 112, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии: врачи доставили пешехода в больницу им. Вересаева.

