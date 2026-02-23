В Подмосковье на видео сняли, как фура попала в жесткое ДТП

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз на скорости врезается в дорожное ограждение и пробивает его. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Подмосковье 8-летняя девочка не выжила, влетев на тюбинге в автомобиль. Инцидент произошёл в деревне Румянцево Московской области. 40-летний мужчина привязал тюбинг к внедорожнику и катал двух детей. 8-летняя девочка попала под колеса машины.

Травмы, которые получила школьница, оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя автомобиля отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

Кроме того, в Москве на Дмитровском шоссе трактор переехал женщину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор сбивает женщину, которая стоит на заснеженной проезжей части, от удара москвичка падает в сугроб, тогда автомобиль переезжает ей ноги. По данным 112, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии: врачи доставили пешехода в больницу им. Вересаева.

