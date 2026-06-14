Belgee оснастят новыми медиасистемами от производителя телевизоров «Горизонт»

Мультимедийные системы планируется устанавливать на кроссоверы Belgee X50+. Делать их планируют на мощностях одного из предприятий группы «Горизонт». Серийное производство намечено на начало 2027 года.

Напомним: в базовой версии (от 2,3 млн рублей) Belgee X50+ оснащается виртуальной приборной панелью диагональю 8,8 дюйма, а также 8-дюймовым тачскрином мультимедиа, поддерживающим протокол подключения Bluetooth.

В комплектации «Стиль» (от 2,5 млн рублей) мультимедийная система имеет горизонтальный дисплей диагональю 14,6 дюйма, а его разрешение составляет 1920×1080, то есть Full HD.

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