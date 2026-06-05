Автомобили JAC теряют при перепродаже до 1 миллиона рублей

Хуже всего перепродажу переживает среднеразмерный пикап JAC T8. На вторичном рынке его можно купить от 2 миллионов рублей, потеря составляет около 1 миллиона рублей. Близкие показатели у лифтбека JAC J7 (перепродажная цена — 1,18–1,65 млн, потеря — 800 тыс.) и пикапа JAC T9 (бензиновые версии 2024 года стоят от 2,7 млн, потеря — 788 тыс.).

Кроссовер JAC JS6 за несколько лет дешевеет примерно на 730 тысяч рублей, пикап JAC T8 Pro — на 650 тысяч, а «паркетник» JAC JS3 — на 640 тысяч рублей.

Аналитики «Сравни» отмечают, что падение цены зависит от модели, типа кузова и популярности на рынке, но в среднем потеря стоимости остаётся заметной. Кроссоверы выглядят устойчивее, а пикапы и лифтбеки дешевеют сильнее из-за слабого спроса на вторичке.

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