Опубликовано 14 апреля 2026, 11:18
1 мин.

Автомобили Tank перестанут возить в Россию из Китая

В Калининграде наладят производство рамных внедорожников Tank. «Грейт Волл Мотор Рус» запустит контрактное производство автомобилей бренда Tank на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом изданию «Газета.Ру» сообщил президент «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе.
Tank 300
Алексей Кованов
«В этом году, согласно нашему производственному графику, мы запускаем контрактное производство автомобилей бренда Tank на заводе „Автотор“ в Калининграде. Это позволит нашим моделям быть более конкурентоспособными на российском рынке и занять более значительную долю», — считает Чжан Цзюньсюе.

Старт сборки машин запланирован на второй квартал 2026 года. Сотрудничество компаний «Грейт Волл Мотор Рус» и «Автотор Авто Холдинг» предполагает поэтапное углубление технологии производства автомобилей, а также наращивание уровня локализации.

Первым на конвейер встанет Tank 300. Выпускать планируется четыре версии — «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум», где приставка «Сити» означает подключаемый полный привод, в основе которого лежит многодисковая муфта.

