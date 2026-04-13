У россиян проснулся интерес к кроссоверам Lynk & Co 06

После ужесточения правил аввоза автомобилей на территорию РФ продавцы отмечают рост спроса на кроссоверы Lynk & Co 06, чья мощность составляет 155 л.с. В России такой автомобиль стоит от 2,3 до 2,6 млн рублей.

Автомобиль построен на модульной платформе BMA, то есть является ближайшим родственником Geely Coolray. Длина Lynk & Co 06 — 4350, ширина — 1820, а высота — 1625 мм.

В базовой версии есть 9 подушек безопасности, автопарковщики, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск, светодиодные фары и многое другое.

