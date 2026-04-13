Опубликовано 13 апреля 2026, 19:001 мин.
У россиян проснулся интерес к кроссоверам Lynk & Co 06
Российские продавцы начали ввоз кроссоверов Lynk & Co 06. После введения повышенных ставок утилизационного сбора на автомобили мощнее 160 л.с. покупатели автомобилей обратили внимание на «доутильные» (как называют менее мощную технику) автомобили. Об этом журналу Motor рассказал один из дилеров, торгующих автомобилями по системе параллельного импорта.
© Autohome
После ужесточения правил аввоза автомобилей на территорию РФ продавцы отмечают рост спроса на кроссоверы Lynk & Co 06, чья мощность составляет 155 л.с. В России такой автомобиль стоит от 2,3 до 2,6 млн рублей.
Автомобиль построен на модульной платформе BMA, то есть является ближайшим родственником Geely Coolray. Длина Lynk & Co 06 — 4350, ширина — 1820, а высота — 1625 мм.
В базовой версии есть 9 подушек безопасности, автопарковщики, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск, светодиодные фары и многое другое.
- Волгатлас: марка Volga представила свою третью модель
- В Россию придёт ещё одна китайская марка автомобилей
- Haval обновит российскую версию кроссовера Jolion