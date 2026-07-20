Автомобили Volga продаются намного лучше, чем новые «Москвичи»

Volga пользуется большим спросом, чем новые «Москвичи», так как продажи новых моделей под возрождённой маркой «Москвич» – кроссоверов М70 и М90 – за неполных четыре месяца 2026 г. составили 491 экземпляр.

Таким образом, Volga, продав только за ождин месяц присутствия на рынке порядка тысячи машин, существенно обходит столичную марку по количеству отгруженных клиентам автомобилей.

Флагманом бренда Volga является кроссовер Volga K50, представляющий собой Geely Monjaro, для которого создана оригинальная решётка радиатора. Стоимость модели составляет от 4,2 млн рублей.

В свою очередь, среднеразмерная Volga K40 — это рестайлинговый вариант Geely Atlas, а в основе Volga C50 лежит седан Geely Preface. Проект реализует компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА).

Читайте также: