Автоподставщики заработали более миллиарда на страховках

«Страховые агенты по всей стране бьют тревогу и рассказывают, как именно действуют автоподставщики. Они оформляют ОСАГО на свои тачки, а буквально сразу после этого машины попадают в аварии. При этом аварии должны быть мелкими, чтобы обошлось без серьёзных повреждений», — говорится в публикации.

Такие ДТП часто инсценируют во дворах, на парковках (где нередко отсутствуют камеры, что затрудняет доказательство вины) или на кольцевых развязках. После аварии мошенники получают страховые выплаты, дёшево ремонтируют автомобили в сервисах знакомых и снова попадают в ДТП. Например, в Сургуте страхового агента обманули на 6 миллионов рублей. Кроме того, женщине пришлось долго доказывать, что она не была соучастницей преступников.

По России зарегистрировано около 1800 заявлений о страховом мошенничестве. Как сообщил вице-президент ВСС Сергей Ефремов, большинство из них (ущерб 574 млн рублей) касается ОСАГО. На КАСКО подано 146 заявлений на 491 млн рублей. Остальные случаи связаны с завышением ущерба для получения больших выплат и подделкой документов.

