Китайцы купят испанский завод Ford для выпуска Geely

Предполагается, что на оборудовании завода Ford будут выпускать мультигибридный автомобиль Geely EX2 на архитектуре GINA (Global Intelligent New Energy Architecture).

EX2 — это компактный электрический кроссовер длиной 4,13 м, предлагающий батареи на 30,1 и 40,1 кВт·ч и запас хода до 410 км по циклу CLTC. По неофициальным данным, Ford также может получить собственную версию автомобиля на той же платформе — потенциального преемника модели Puma.

В компании Ford комментарий дали осторожный: «Мы постоянно ведём переговоры со многими компаниями. Ничего не завершено». В Geely Europe отказались от комментариев, однако отраслевые источники считают сделку почти финальной.

