Автор дизайна BMW X5 E70 Пьер Леклерк получил гражданство РФ

Пьер Леклерк больше всего известен своей работой на компанию BMW, где дизайнер отработал 13 лет. Под его руководством создавалась внешность кроссовера BMW X5 E70, а также родственного BMW X6 E71. С 2010 по 2013 год бельгиец находился на посту шеф-дизайнера отделения BMW M.

Кроме того, в послужном списке Леклерка значатся Citroen, Kia, Great Wall и другие автопроизводители мировой величины. Более того, кроссовер Haval F7 первого поколения, который выпускался на российском заводе Haval под Тулой, также является творением этого стилиста.

Не исключено, что ценнейший специалист сможет проявить свои навыки на российских автозаводах. К примеру, поработать над экстерьерами новых и текущих автомобилей ГАЗа, УАЗа или АвтоВАЗа.

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