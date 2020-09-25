Наклейка шильдиков и «установка» ковриков: чем занимается заводское ателье аксессуаров «АвтоВАЗа»

Изначально заводское ателье аксессуаров «АвтоВАЗа» представляли как подразделение, которое должно заниматься модификацией специальных серий автомобилей бренда. Открытие нового отдела позволило бы компании использовать только проверенные автозаводом системы для тюнинга автомобилей, учитывая пожелания клиентов.
Как оказалось, вместо установки дополнительных опций, индивидуализации интерьера или технического дооснащения автомобилей, специалисты подразделения занимаются установкой мультимедийной системы Яндекс.Авто на XRay Instinct и Xray Black. Помимо того, инженеры клеят шильдики Quest на Lada Granta Cross, а также устанавливают сетки и резиновые коврики в багажники автомобилей Lada Granta Cross Quest.
При этом, в штате нового подразделения находятся всего три сотрудника: начальник отдела, мастер и кладовщица. Остальные специалисты привлекаются для работы в заводском ателье аксессуаров из других подразделений автозавода.
Об открытии нового подразделения «АвтоВАЗа» стало известно в конце июня. Первой моделью, которая прошла через заводское ателье аксессуаров стала Lada XRay Cross Instinct.