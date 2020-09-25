Наклейка шильдиков и «установка» ковриков: чем занимается заводское ателье аксессуаров «АвтоВАЗа»

При этом, в штате нового подразделения находятся всего три сотрудника: начальник отдела, мастер и кладовщица. Остальные специалисты привлекаются для работы в заводском ателье аксессуаров из других подразделений автозавода.

Об открытии нового подразделения «АвтоВАЗа» стало известно в конце июня. Первой моделью, которая прошла через заводское ателье аксессуаров стала Lada XRay Cross Instinct.