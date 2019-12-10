На «АвтоВАЗе» поймали банду воров

Как сообщает газета «ВА-Волжский Автостроитель», в группировку входили сотрудники разных подразделений: из энергетического производства, производства шасси и коробок передач, а также службы инжиниринга. В большей степени популярностью пользовались комплектующие для трансмиссии.

В ходе совместной операции службы безопасности предприятия и полиции удалось задержать нескольких членов банды, когда те пытались вывезти с территории завода контрольно-измерительные приборы. Проверка показала, что «АвтоВАЗ» уже давно не использует оборудование этого типа. Приборы разобрали, и обнаружили, что внутри они полностью забиты латунными кольцами синхронизатора. В момент задержания из корпусов извлекли 800 изделий на сумму 240 тысяч рублей.