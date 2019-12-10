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11:50

На «АвтоВАЗе» поймали банду воров

Преступники из числа рабочих тольяттинского завода похищали комплектующие прямо с конвейера

Лиза Будрина
Двенадцать сотрудников «АвтоВАЗа» придумали хитрую схему вывоза деталей с территории тольяттинского предприятия: они прятали комплектующие коробки передач внутри списанных приборов контрольно-измерительной аппаратуры. Но обман раскрылся, и банда похитителей в полном составе осталась без работы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Как сообщает газета «ВА-Волжский Автостроитель», в группировку входили сотрудники разных подразделений: из энергетического производства, производства шасси и коробок передач, а также службы инжиниринга. В большей степени популярностью пользовались комплектующие для трансмиссии.

В ходе совместной операции службы безопасности предприятия и полиции удалось задержать нескольких членов банды, когда те пытались вывезти с территории завода контрольно-измерительные приборы. Проверка показала, что «АвтоВАЗ» уже давно не использует оборудование этого типа. Приборы разобрали, и обнаружили, что внутри они полностью забиты латунными кольцами синхронизатора. В момент задержания из корпусов извлекли 800 изделий на сумму 240 тысяч рублей.

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Специалисты по внутренней безопасности полагают, что преступники использовали эту схему вывоза краденного и ранее. Были просмотрены записи с камер, уставленные в цехах: оказалось, что предполагаемые злоумышленники надолго покидали свои рабочие места, встречались с рабочими других подразделений и передавали друг другу некие свертки. Таким образом удалось выявить дюжину членов банды и установить их роли в преступлении.

Все материалы по этому делу передали полиции, а решение относительно степени вины каждого из участников группировки примет суд.

В октябре этого года на «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta. Сотрудник предприятия успел украсть несколько ключей, из-за чего мастерам цеха пришлось демонтировать замки зажигания из рулевой колонки и замки во всех дверях, затем устанавливать новые комплекты. А за несколько месяцев до этого инцидента в одном из цехов тольяттинского завода обнаружили комплект деталей для изготовления объемного фирменного знака Mercedes-Benz.

Источник: ВА-Волжский Автостроитель