С АвтоВАЗа попытались украсть несколько тонн меди

Четыре тонны меди замаскировали под мешки с осколками футеровочного кирпича, которые вывозят с завода на грузовиках. Один из таких «рейсов» проверили специалисты службы безопасности, и оказалось, что в мешках вовсе не битый кирпич, а олово общим весом 308 килограммов и четыре тонны медь. Всего было изъято 177 мешков, содержимое которых оценивается в 3,77 миллиона рублей.