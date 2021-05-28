С АвтоВАЗа попытались украсть несколько тонн меди

Четыре тонны меди замаскировали под мешки с осколками футеровочного кирпича, которые вывозят с завода на грузовиках. Один из таких «рейсов» проверили специалисты службы безопасности, и оказалось, что в мешках вовсе не битый кирпич, а олово общим весом 308 килограммов и четыре тонны медь. Всего было изъято 177 мешков, содержимое которых оценивается в 3,77 миллиона рублей.
na-zavode.ru
Издание уточняет, что кража готовилась заранее, в «операции» по вывозу цветных металлов были задействованы несколько сотрудников завода и различное производственное оборудование. Так, чтобы получить брикет медных изделий, используемых на производстве, надо было сначала измельчить их на одном станке, а затем на другом придать форму, удобную для хранения и транспортировки.
na-zavode.ru
По горячим следам служба безопасности выявила места, которые злоумышленники использовали для хранения металлов: там нашли еще 1,5 тонны олова и более 1,3 тонны меди, готовые к оправке со следующим КамАЗом. Всего из тайников изъяли более 1,8 тонны олова и около 5,5 тонны меди на сумму 6,1 миллиона рублей.
В 2019 году на АвтоВАЗе поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta. Сотрудник предприятия на протяжении нескольких недель воровал комплекты от только что собранных автомобилей, выносил их с территории завода и продавал. В том же году выяснилось, что тольяттинском заводе штамповали поддельные логотипы Mercedes-Benz.