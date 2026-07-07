АвтоВАЗ добавил большому седану Lada Aura премиальных опций

Климат-система поддерживает заданную температуру по сигналам от трёх датчиков, плавно регулируя распределение воздушных потоков. Управление осуществляется через вращающиеся рукоятки, на которых отображаются символы температуры, направления и интенсивности.

Помимо новой климатической системы Lada Aura получила телематический комплекс «Lada Connect Старт». Он позволит получать через мобильное приложение информацию об уровне заряда аккумулятора, местонахождении автомобиля, запасе топлива, открытии дверей и т.д.

О старте продаж и стоимости улчшенной версии седана АвтоВАЗ сообщит отдельно. Напомним, что Lada Aura отличается от родственной Lada Vesta удлинённой колёсной базой и увеличенным пространством для ног пассажиров второго ряда — 1060 мм.

Читайте также: