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Опубликовано 07 июля 2026, 14:29
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АвтоВАЗ добавил большому седану Lada Aura премиальных опций

АвтоВАЗ улучшил комплектацию бизнес-седана Lada Aura. Волжский автозавод начал производство удлинённых седанов Lada Aura, оборудованных автоматическим климат-контролем салона. Новое оборудование присутствует во всех комплектациях модели, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.
Lada Aura
Lada Aura
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Климат-система поддерживает заданную температуру по сигналам от трёх датчиков, плавно регулируя распределение воздушных потоков. Управление осуществляется через вращающиеся рукоятки, на которых отображаются символы температуры, направления и интенсивности.

Помимо новой климатической системы Lada Aura получила телематический комплекс «Lada Connect Старт». Он позволит получать через мобильное приложение информацию об уровне заряда аккумулятора, местонахождении автомобиля, запасе топлива, открытии дверей и т.д.

О старте продаж и стоимости улчшенной версии седана АвтоВАЗ сообщит отдельно. Напомним, что Lada Aura отличается от родственной Lada Vesta удлинённой колёсной базой и увеличенным пространством для ног пассажиров второго ряда — 1060 мм.

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Автор:Алексей Кованов
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