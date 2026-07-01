«АвтоВАЗ» добавил в Lada Vesta четыре премиальные опции

Климат-система поддерживает заданную температуру по сигналам трёх датчиков, плавно регулируя распределение воздушных потоков. Управление осуществляется через вращающиеся рукоятки с отображением символов температуры, направления и интенсивности. Показатели дублируются на 10-дюймовом экране мультимедийной системы с онлайн-сервисами. Основные компоненты климат-системы — российского производства.

Телематика Lada Connect Старт через приложение «Мир Lada» позволяет дистанционно контролировать запас топлива, местонахождение автомобиля, температуру двигателя, уровень заряда аккумулятора, состояние дверей и багажника, а также запуск мотора. Система стала базовой опцией для всех комплектаций Lada Vesta.

Ранее модель получила дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ. Цены и полные комплектации новой версии объявят на старте продаж.

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