Новости
Опубликовано 30 июня 2026, 10:47
1 мин.

Кредит одобрили: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado стали лидерам продаж на Украине

Украинцы скупают новые внедорожники Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado. По данным «Укравтопрома», за пять месяцев года кроссоверы заняли 81% рынка, а лидером среди всех новых автомобилей стал Renault Duster.
Обновленный Toyota Land Cruiser 250 (Prado)
Обновленный Toyota Land Cruiser 250 (Prado)
© Toyota
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Уже не первый раз на украинском рынке новых легковых автомобилей лидируют кроссоверы. По данным „Укравтопрома“, в этом году они заняли 81% рынка новых автомобилей», — говорится в публикации.

По итогам пяти месяцев на украинском рынке определились лидеры продаж среди внедорожников в каждом классе. В сегменте мини‑SUV самым востребованным стал Toyota Yaris Cross. Среди компактных кроссоверов первое место занял Renault Duster. В среднеразмерном классе лидирует Toyota Land Cruiser Prado, в полноразмерном — Volkswagen Touareg. В премиальном сегменте лучшим признан Land Rover Range Rover.

Читайте также:

«Выглядит жутковато»: BMW доверила новым роботам-гуманоидам сортировку деталей на конвейере

С глазами покойника: в Сети появились фото нового BMW X5

Редчайший Toyota Origin: ретро-модель за 3,2 млн рублей продают в Техасе

Источник:Укравтопром
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#Toyota
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Кредит одобрили: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado стали лидерам продаж на Украине