Кредит одобрили: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado стали лидерам продаж на Украине

«Уже не первый раз на украинском рынке новых легковых автомобилей лидируют кроссоверы. По данным „Укравтопрома“, в этом году они заняли 81% рынка новых автомобилей», — говорится в публикации.

По итогам пяти месяцев на украинском рынке определились лидеры продаж среди внедорожников в каждом классе. В сегменте мини‑SUV самым востребованным стал Toyota Yaris Cross. Среди компактных кроссоверов первое место занял Renault Duster. В среднеразмерном классе лидирует Toyota Land Cruiser Prado, в полноразмерном — Volkswagen Touareg. В премиальном сегменте лучшим признан Land Rover Range Rover.

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