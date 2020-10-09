14:33

«АвтоВАЗ» показал карусельную машину 70-х годов. Её используют до сих пор

«Каруселька» предназначена для производства алюминиевого литья

Карусельная машина «АвтоВАЗ» © na-zavode.ru
Лиза Будрина
В арсенале Волжского автозавода имеется так называемая «Каруселька» – карусельная машина для производства алюминиевого литья. Её установили в 70-х годах прошлого века и используют до сих пор.

«Каруселька» представляет собой круглую платформу с пятью станками, в которые поочередно заливается металл. Изначально это приходилось делать вручную, однако сейчас процесс происходит автоматически. После полного круга получается головка блока цилиндров. Как сообщает портал «На заводе», машина уже старая и «поскрипывает, но функции свои выполняет».

Карусельная машина «АвтоВАЗ»

na-zavode.ru

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В настоящее время «АвтоВАЗ» продолжает модернизировать производственные технологии и процессы. Например, в 2019 году был обновлён сборочный конвейер Granta, а количество автомобилей в потоке снизили, что положительно сказалось на качестве. Вместе с тем уменьшили число задействованных погрузчиков, при этом на конвейере появилось восемь роботизированных тележек для автоматической доставки комплектующих на сборочные посты.

В сентябре стало известно, что на производстве пятидверной версии Lada 4x4 установил шесть роботов, которые отвечают за сварку. Новый роботизированный пост вместе с мощностями главного кондуктора обеспечивает сварку 850 точек.

Источник: na-zavode.ru