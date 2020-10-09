«АвтоВАЗ» показал карусельную машину 70-х годов. Её используют до сих пор

«Каруселька» представляет собой круглую платформу с пятью станками, в которые поочередно заливается металл. Изначально это приходилось делать вручную, однако сейчас процесс происходит автоматически. После полного круга получается головка блока цилиндров. Как сообщает портал «На заводе», машина уже старая и «поскрипывает, но функции свои выполняет».
na-zavode.ru
«АвтоВАЗ» выпустил 30 000 000-й автомобиль. Но его нельзя купить
В настоящее время «АвтоВАЗ» продолжает модернизировать производственные технологии и процессы. Например, в 2019 году был обновлён сборочный конвейер Granta, а количество автомобилей в потоке снизили, что положительно сказалось на качестве. Вместе с тем уменьшили число задействованных погрузчиков, при этом на конвейере появилось восемь роботизированных тележек для автоматической доставки комплектующих на сборочные посты.
В сентябре стало известно, что на производстве пятидверной версии Lada 4x4 установил шесть роботов, которые отвечают за сварку. Новый роботизированный пост вместе с мощностями главного кондуктора обеспечивает сварку 850 точек.