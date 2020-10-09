«АвтоВАЗ» показал карусельную машину 70-х годов. Её используют до сих пор

В настоящее время «АвтоВАЗ» продолжает модернизировать производственные технологии и процессы. Например, в 2019 году был обновлён сборочный конвейер Granta, а количество автомобилей в потоке снизили, что положительно сказалось на качестве. Вместе с тем уменьшили число задействованных погрузчиков, при этом на конвейере появилось восемь роботизированных тележек для автоматической доставки комплектующих на сборочные посты.