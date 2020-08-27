14:46

Сотрудник «АвтоВАЗа» попался на афёре со списанными служебными машинами

Он обманул 11 человек почти на миллион рублей

Лиза Будрина
На «АвтоВАЗе» поймали афериста, который «торговал» списанными автомобилями из служебного автопарка. Он уверял своих жертв, что все машины находятся в отличном состоянии и требовал задаток для того, чтобы «забронировать» понравившийся экземпляр. Как сообщает «Волжский автостроитель», сотрудник компании обманул 11 человек, с которых собрал предоплату на сумму около миллиона рублей.

По информации издания, мошенник просил «клиентов» перевести деньги на его личную карту: самый маленький задаток составил 22 тысячи рублей, а самый крупный 416 тысяч. После этого мужчина пропадал, а покупатели оставались без денег и без автомобиля. Афёра раскрылась только через полгода.

В настоящее время предприимчивый делец отбывает наказание в колонии. Его приговорили к четырём годам заключения, а также обязали возместить причинённый ущерб.

Ранее стало известно, что за 2019 год на «АвтоВАЗе» поймали 490 человек, которые пытались вынести комплектующие, оборудование и прочие товарно-материальные ценности с территории завода. В частности, воров интересовали датчики концентрации кислорода – детали успели демонтировать с шести силовых агрегатов, а также защитные комбинезоны. Кроме того, на предприятии раскрыли банду преступников, которые вывозили комплектующие коробки передач внутри списанных приборов контрольно-измерительной аппаратуры.

Другая громкая история произошла в октябре 2019 года: на заводе поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta.

Источник: Волжский автостроитель