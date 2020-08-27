Сотрудник «АвтоВАЗа» попался на афёре со списанными служебными машинами

По информации издания, мошенник просил «клиентов» перевести деньги на его личную карту: самый маленький задаток составил 22 тысячи рублей, а самый крупный – 416 тысяч. После этого мужчина пропадал, а покупатели оставались без денег и без автомобиля. Афёра раскрылась только через полгода.

В настоящее время предприимчивый делец отбывает наказание в колонии. Его приговорили к четырём годам заключения, а также обязали возместить причинённый ущерб.

Ранее стало известно, что за 2019 год на «АвтоВАЗе» поймали 490 человек, которые пытались вынести комплектующие, оборудование и прочие товарно-материальные ценности с территории завода. В частности, воров интересовали датчики концентрации кислорода – детали успели демонтировать с шести силовых агрегатов, а также защитные комбинезоны. Кроме того, на предприятии раскрыли банду преступников, которые вывозили комплектующие коробки передач внутри списанных приборов контрольно-измерительной аппаратуры.