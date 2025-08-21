Новости
Опубликовано 21 августа 2025, 18:03
1 мин.

АвтоВАЗ потратил на модернизацию почти 350 млн рублей за три недели

Было проведено около 11 тысяч различных работ
В АвтоВАЗ вложили почти 350 млн рублей за три недели. Во время корпоративного отпуска, который проходил с 28 июля по 17 августа, на заводах автогиганта провели в сумме 10 813 работ по обслуживанию и модернизации оборудования. Обошлось это в 347 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Рабочие улучшили линии Lada Niva, Granta и Vesta, подготовились к запуску производства Azimut, а отгрузили часть оснастки для Iskra на «Автозавод Санкт-Петербург».
© АвтоВАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

За три недели вазовцы смонтировали робототехнический комплекс изготовления пола кузова в цехе сварки Lada Iskra. В цехе Granta боковины теперь загружаются автоматически: благодаря этому АвтоВАЗ рассчитывает экономить до шести миллионов рублей ежегодно. Кроме того, окраской Iskra и Granta теперь будут заниматься более современные роботы.

На линии Vesta тоже установили новых роботов для сварки пола и основания кузова, а на линии Niva отремонтировали пластинчатый конвейер, обновив 1400 метров секций. Также заменили часть оборудования в цехе окраски и подготовили цех сборки двигателей к выпуску агрегата 1.8.

В цехах сварки к скорому старту кроссовера Azimut установили 23 новых робота.

Наконец, АвтоВАЗ приготовился отгружать сборочные комплекты Lada Iskra на «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan), где сейчас выпускают кроссоверы марки Xcite. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал, что до конца 2025 года там изготовят порядка четырех тысяч «Искр».

Источник:Пресс-служба АвтоВАЗа
Автор:Мария Руцкая
