АвтоВАЗ потратил на модернизацию почти 350 млн рублей за три недели

За три недели вазовцы смонтировали робототехнический комплекс изготовления пола кузова в цехе сварки Lada Iskra. В цехе Granta боковины теперь загружаются автоматически: благодаря этому АвтоВАЗ рассчитывает экономить до шести миллионов рублей ежегодно. Кроме того, окраской Iskra и Granta теперь будут заниматься более современные роботы.

На линии Vesta тоже установили новых роботов для сварки пола и основания кузова, а на линии Niva отремонтировали пластинчатый конвейер, обновив 1400 метров секций. Также заменили часть оборудования в цехе окраски и подготовили цех сборки двигателей к выпуску агрегата 1.8.