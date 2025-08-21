АвтоВАЗ потратил на модернизацию почти 350 млн рублей за три недели

АвтоВАЗ потратил на модернизацию почти 350 млн рублей за три неделиБыло проведено около 11 тысяч различных работ
За три недели вазовцы смонтировали робототехнический комплекс изготовления пола кузова в цехе сварки Lada Iskra. В цехе Granta боковины теперь загружаются автоматически: благодаря этому АвтоВАЗ рассчитывает экономить до шести миллионов рублей ежегодно. Кроме того, окраской Iskra и Granta теперь будут заниматься более современные роботы.
На линии Vesta тоже установили новых роботов для сварки пола и основания кузова, а на линии Niva отремонтировали пластинчатый конвейер, обновив 1400 метров секций. Также заменили часть оборудования в цехе окраски и подготовили цех сборки двигателей к выпуску агрегата 1.8.
Наконец, АвтоВАЗ приготовился отгружать сборочные комплекты Lada Iskra на «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan), где сейчас выпускают кроссоверы марки Xcite. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал, что до конца 2025 года там изготовят порядка четырех тысяч «Искр».