АвтоВАЗ зарегистрировал еще два названия для новых Lada

В прошлом году появилось еще несколько имен — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa, XTour, Ursus и Terum. Возможно, какое-то из них достанется кроссоверу на базе Lada Vesta, разработка которого уже на завершающей стадии.