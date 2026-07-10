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Опубликовано 10 июля 2026, 11:57
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АвтоВАЗ напомнил об успешной модели, которую собирали в Бельгии и Германии

АвтоВАЗ рассказал историю своего первого и единственного серийного кабриолета. В конце 1980-х компания Scaldia-Volga — главный дилер вазовских автомобилей в странах Бенилюкса — хотела разнообразить экспортную линейку Lada. Бельгийские конструкторы из компании Yuroskop срезали у трёхдверного хетчбэка ВАЗ-2108 крышу: так получилась Lada Natasha (на некоторых рынках — Natacha), вспоминает Telegram-канал «АВТОВАЗ. Официально».
Lada Natasha
Lada Natasha
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Производство было мелкосерийным, силами бельгийских и немецких кузовных ателье. Первый прототип собрали ещё в 1988 году, а настоящий дебют состоялся на Брюссельском автосалоне в январе 1990-го.

Модель отличалась усиленным силовым каркасом кузова, четырёхместным салоном, доработанным 70-сильным двигателем, а некоторые версии получили спортивный руль и кожаную отделку салона.

С 1990 по 1995 год было произведено около 450 экземпляров. Во Францию ушли 164, в Бельгию — 144, в Германию — 106, а в страны Скандинавии — 41автомобиль. По одной «Наташе» отправилось в Венгрию и Израиль.

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Источник:Telegram-канал «АВТОВАЗ. Официально»
Автор:Алексей Кованов
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#Lada
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