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Опубликовано 09 июля 2026, 21:42
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В России можно купить надувной КамАЗ по цене новой легковушки

В продажу пошли надувные макеты армейских грузовиков «Мустанг». Массивная конструкция в форме военного грузовика привлекает внимание за счёт точной детализации кабины, колёс и кузова. Макет за 1,3 млн рублей изготавливается из прочного материала, устойчивого к погодным нагрузкам, отмечает продавец. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.
КамАЗ-53501 «Мустанг»
КамАЗ-53501 «Мустанг»
© КамАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Подобные надувные макеты используются для выставок, патриотических мероприятий и рекламных акций. Они легко надуваются автомобильным компрессором.

«Визуальный эффект создаёт реалистичное впечатление техники, что усиливает интерес зрителей и подчёркивает масштаб события», — уточняет продавец.

В качестве прототипа выступил КамАЗ-53501 — полноприводный автомобиль повышенной проходимости (колёсная формула 6x6) из популярного семейства «Мустанг».

Грузовик рассчитан на перевозку до 10 тонн груза, оснащён дизельным двигателем мощностью 260 л.с. и широко используется во многих сферах.

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Автор:Алексей Кованов
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