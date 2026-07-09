В России можно купить надувной КамАЗ по цене новой легковушки

В продажу пошли надувные макеты армейских грузовиков «Мустанг». Массивная конструкция в форме военного грузовика привлекает внимание за счёт точной детализации кабины, колёс и кузова. Макет за 1,3 млн рублей изготавливается из прочного материала, устойчивого к погодным нагрузкам, отмечает продавец. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.