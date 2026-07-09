Опубликовано 09 июля 2026, 21:421 мин.
В России можно купить надувной КамАЗ по цене новой легковушки
В продажу пошли надувные макеты армейских грузовиков «Мустанг». Массивная конструкция в форме военного грузовика привлекает внимание за счёт точной детализации кабины, колёс и кузова. Макет за 1,3 млн рублей изготавливается из прочного материала, устойчивого к погодным нагрузкам, отмечает продавец. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.
© КамАЗ
Подобные надувные макеты используются для выставок, патриотических мероприятий и рекламных акций. Они легко надуваются автомобильным компрессором.
«Визуальный эффект создаёт реалистичное впечатление техники, что усиливает интерес зрителей и подчёркивает масштаб события», — уточняет продавец.
В качестве прототипа выступил КамАЗ-53501 — полноприводный автомобиль повышенной проходимости (колёсная формула 6x6) из популярного семейства «Мустанг».
Грузовик рассчитан на перевозку до 10 тонн груза, оснащён дизельным двигателем мощностью 260 л.с. и широко используется во многих сферах.
Читайте также: