Опубликовано 09 июля 2026, 15:061 мин.
АвтоВАЗ внедрит на Lada Vesta и Lada Iskra новые двигатели
Lada Vesta и Lada Iskra получат новые двигатели от Lada Azimut. Во втором полугодии стартуют производство и продажи кроссовера Lada Azimut, новые силовые установки которого будут использоваться на Vesta и Iskra. Об этом сообщил Telegram-канал «АВТОВАЗ. Официально», процитировав президента АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.
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Для Lada Azimut приготовлены новые версии 16-клапанных атмосферных моторов — отдачей 120 и 132 л.с. С первым вариантом будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач, а со вторым — клиноременный вариатор.
До этого глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал сроки выхода мощной версии кроссовера Lada Azimut. До конца этого года предприятие сделает серию прототипов, оборудованных 150‑сильным турбомотором.
После того, как экспериментальные машины будут собраны, последует большая стадия испытаний, доводки и оценки востребованности покупателями исходя из рыночных реалий.
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