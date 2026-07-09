Опубликовано 09 июля 2026, 14:551 мин.
В Казахстане открылись продажи обновлённых Geely Monjaro за 2,7 млн рублей
В Казахстане обновлённый Geely Monjaro будет стоить 2,7 млн рублей. От своего предшественника новинка отличается другим передним бампером, переоформленной решёткой радиатора и большим центральным таскрином медиасистемы, диагональ которого теперь составляет 15,4 дюйма. Кроме того, 2-литровый турбомотор стал мощнее: его отдача составляет 245 вместо прежних 238 л.с.
© Geely
Стоимость обновлённого Geely Monjaro составляет 16,3 млн тенге (2,7 млн рублей), но за окраску лазурной и зелёной металлизированной эмалями дилер попросить 500 тыс. тенге (81 тыс. рублей) доплаты.
Для сравнения, стоимость дореформенного кроссовера составляет 16,0 млн тенге (2,6 млн рублей), то есть доплата за модернизацию равна 300 тыс. тенге (100 тыс. рублей).
В единственную версию Flagship входят адаптивная подвеска, полный набор подушек безопасности, расширенный комплекс водительских ассистентов и панорамная крыша.
Продолжают перечень трёхзонный климат-контроль, массаж передних кресел, беспроводная зарядка, 16 динамиков аудиосистемы, плюс обогревы (руля, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя).
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