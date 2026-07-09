В Казахстане открылись продажи обновлённых Geely Monjaro за 2,7 млн рублей

В Казахстане обновлённый Geely Monjaro будет стоить 2,7 млн рублей. От своего предшественника новинка отличается другим передним бампером, переоформленной решёткой радиатора и большим центральным таскрином медиасистемы, диагональ которого теперь составляет 15,4 дюйма. Кроме того, 2-литровый турбомотор стал мощнее: его отдача составляет 245 вместо прежних 238 л.с.