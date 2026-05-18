Опубликовано 18 мая 2026, 11:09
АвтоВАЗ назвал цену новой заднеприводной модели

АвтоВАЗ будет продавать заднеприводную модель SKM M7 за 2,9 млн рублей. АвтоВАЗ открыл отгрузки нового заднеприводного семейства — фургона и минивэна SKM M7. Обе версии имеют заднеприводную компоновку и оснащаются 2-литровым атмосферными моторами отдачей 136 л.с. Коробка передач только одна — классическая 5-ступенчатая «механика».
SKM M7
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Рекомендуемая розничная цена составит 2,9 млн рублей. В базовую комплектацию включены кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида.

Продолжают список датчик света, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, штатная медисистема, цифровые приборы и мультируль. Также предусмотрены подогрев передних сидений и обогрев зеркал.

Пассажирская модификация оборудована вторым отопителем, а также съёмным третьим рядом сидений, что упрощает трансформацию салона. Минивэн способен принять на борт до семи пассажиров (включая водителя).

Грузоподъемность фургона достигает 715 кг, а его грузовой отсек может вместить 5 куб. м. груза. И грузовая, и пассажирская версия оборудованы неразрезным ведущим мостом, подвешенным на рессорах.

Модель SKM M7 прошла специальную адаптацию: заводская подготовка включает защиту двигателя и топливного бака, а также подножки. Кузовные панели оцинкованы, а мотор допускает использование бензина АИ-92.

