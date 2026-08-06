Стоимость коммерческих фургонов 2026 года выпуска начинается от 1,3 млн рублей, а универсалов — от 1,4 млн рублей. При оформлении лизинга скидка составит 360 тыс. рублей для фургона и 250 тыс. рублей для универсала.

Выгода за трейд-ин равна 200 тыс., рублей, плюс действует августовская акция от Lada, в рамках которой покупателю доступна дополнительная экономия в размере 160 тыс. рублей.

Наконец, выбор автомобиля предыдущего года выпуска позволит сэкономит 130 тыс. рублей, а оформление фирменного кредита — 170 тыс. рублей (кредит можно оформить только на универсал).

Минимальная цена Lada Vesta CNG с учётом акций — от 1,5 млн рублей. Для седана максимальная совокупная выгода формируется из нескольких составляющих.

Лизинг — до 360 000 рублей, акция от Lada в августе — 160 тыс. рублей, трейд-ин — до 80 тыс. рублей, кредит (программа Lada Финанс/Lada Финанс плюс) — 50 тыс. рублей.

Битопливные модификации позволяют значительно сократить расходы на топливо благодаря возможности использования сжатого природного газа (метана).

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