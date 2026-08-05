Российские дилеры предложили новый японский кроссовер за 1,4 млн рублей

Одной из главных особенностей является дорожный просвет в 195 мм. Благодаря этому показателю геометрическая проходимость Honda WR-V приближается к показателям полноценных внедорожников, что делает модель практичным выбором для эксплуатации в регионах с плохим качеством дорог.

Внутри автомобиль обещает просторный салон и высокий уровень комфорта для всех пассажиров. При этом даже базовая версия стоимостью 1,4 млн рублей не является «пустой».

Honda WR-V (Winsome Runabout Vehicle) — это бюджетный субкомпактный кроссовер B-класса, разработанный японской компанией Honda специально для развивающихся рынков. В модельном ряду марки он позиционируется ниже популярного кроссовера HR-V (Vezel).

В Россию машины попадают по каналам параллельного импорта. Наиболеее распространённый вариант — праворульные версии из Японии. Реже встречаются леворульные варианты из стран Юго-Восточной Азии.

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