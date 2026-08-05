Новости
Опубликовано 05 августа 2026, 16:30
1 мин.

Российские дилеры предложили новый японский кроссовер за 1,4 млн рублей

В Российской продаже появился кроссовер Honda WR-V за 1,4 млн рублей. Для российских поклонников японских автомобилей открылся новый вариант доступного кроссовера — компактный Honda WR-V. Модель привлекает сочетанием свежего дизайна, надёжной агрегатной базы и крайне привлекательной на фоне текущего рынка цены.
Honda WR-V
Honda WR-V
© Honda
Алексей Кованов
Алексей Кованов

На внутреннем рынке Японии стоимость автомобиля 4060 мм составляет от 2,15 млн иен (около 1,1 млн рублей по текущему курсу). А с учетом всевозможных расходов, включая уплату льготного утильсбора, минимальная цена кроссовера на российском рынке зафиксирована на отметке 1,4 млн рублей.

Под капотом «японца» установлен безальтернативный атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 121 л.с., ним работает бесступенчатый вариатор (CVT), а тяга передается исключительно на передние колеса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Honda WR-V

© Honda

Одной из главных особенностей является дорожный просвет в 195 мм. Благодаря этому показателю геометрическая проходимость Honda WR-V приближается к показателям полноценных внедорожников, что делает модель практичным выбором для эксплуатации в регионах с плохим качеством дорог.

Внутри автомобиль обещает просторный салон и высокий уровень комфорта для всех пассажиров. При этом даже базовая версия стоимостью 1,4 млн рублей не является «пустой».

Honda WR-V (Winsome Runabout Vehicle) — это бюджетный субкомпактный кроссовер B-класса, разработанный японской компанией Honda специально для развивающихся рынков. В модельном ряду марки он позиционируется ниже популярного кроссовера HR-V (Vezel).

В Россию машины попадают по каналам параллельного импорта. Наиболеее распространённый вариант — праворульные версии из Японии. Реже встречаются леворульные варианты из стран Юго-Восточной Азии.

Читайте также:

Источник:За рулём
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#Honda
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Российские дилеры предложили новый японский кроссовер за 1,4 млн рублей