Российские дилеры предложили новый японский кроссовер за 1,4 млн рублей
На внутреннем рынке Японии стоимость автомобиля 4060 мм составляет от 2,15 млн иен (около 1,1 млн рублей по текущему курсу). А с учетом всевозможных расходов, включая уплату льготного утильсбора, минимальная цена кроссовера на российском рынке зафиксирована на отметке 1,4 млн рублей.
Под капотом «японца» установлен безальтернативный атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 121 л.с., ним работает бесступенчатый вариатор (CVT), а тяга передается исключительно на передние колеса.
я выбрал вместо рекламы.
Одной из главных особенностей является дорожный просвет в 195 мм. Благодаря этому показателю геометрическая проходимость Honda WR-V приближается к показателям полноценных внедорожников, что делает модель практичным выбором для эксплуатации в регионах с плохим качеством дорог.
Внутри автомобиль обещает просторный салон и высокий уровень комфорта для всех пассажиров. При этом даже базовая версия стоимостью 1,4 млн рублей не является «пустой».
Honda WR-V (Winsome Runabout Vehicle) — это бюджетный субкомпактный кроссовер B-класса, разработанный японской компанией Honda специально для развивающихся рынков. В модельном ряду марки он позиционируется ниже популярного кроссовера HR-V (Vezel).
В Россию машины попадают по каналам параллельного импорта. Наиболеее распространённый вариант — праворульные версии из Японии. Реже встречаются леворульные варианты из стран Юго-Восточной Азии.
Читайте также: