«АвтоВАЗ» объявил старт программы долгосрочной подписки на автомобили

На первом этапе клиентам предлагается седан Lada Vesta с двигателем 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик».

Оформление подписки происходит полностью онлайн: после заявки на сайте с клиентом связывается оператор и помогает создать личный кабинет, где можно выбрать модель, цвет и опции. Ежемесячный платеж для Vesta в версии «Практик» составляет 44 тыс. рублей.

При заключении договора вносится возвратный депозит в размере трех ежемесячных платежей. В стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение у официального дилера.

Разрешается передавать управление автомобилем еще двоим водителям. Годовой лимит пробега составляет 30 тыс. километров, при этом расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы клиент оплачивает самостоятельно.

Срок подписки — 12 месяцев, по истечении которых автомобиль нужно вернуть без конструктивных изменений с учетом естественного износа.

Полный выкуп машины по окончании программы не предусмотрен. В ближайшее время «АвтоВАЗ» планирует адаптировать условия для корпоративных клиентов, включая водителей такси, сообщает пресс-служба бренда.

