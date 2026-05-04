Опубликовано 04 мая 2026, 11:211 мин.
АвтоВАЗ остановил конвейеры на время планового корпоративного отпуска
АвтоВАЗ отправил сотрудников в единый корпоративный отпуск до 13 мая. Весь коллектив автогиганта ушёл в корпоративный отпуск с 4 по 13 мая включительно. С 14 мая поэтапно начнут запускаться линии, которые не были задействованы в процессе текущей модернизации модернизации.
© АвтоВАЗ
В период планового оплачиваемого корпоративного отпуска АвтоВАЗ проведёт масштабный комплекс работ по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut.
Кроме того, компания модернизирует линию сборки семейства Lada Niva, а также организует текущий ремонт и обслуживание производственных систем.
Также намечены пусконаладочные работы обрабатывающих центров на производстве двигателей, где будут производиться новые моторы объёмом 1,6 (более 120 л. с.) и 1,8 (более 130 л. с.) литра.
Всего планируется выполнить свыше 15 тысяч работ суммарной ёмкостью 110 тысяч человеко-дней, а общий бюджет мероприятий превысит 530 миллионов рублей.
