АвтоВАЗ остановил конвейеры на время планового корпоративного отпуска

В период планового оплачиваемого корпоративного отпуска АвтоВАЗ проведёт масштабный комплекс работ по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut.

Кроме того, компания модернизирует линию сборки семейства Lada Niva, а также организует текущий ремонт и обслуживание производственных систем.

Также намечены пусконаладочные работы обрабатывающих центров на производстве двигателей, где будут производиться новые моторы объёмом 1,6 (более 120 л. с.) и 1,8 (более 130 л. с.) литра.

Всего планируется выполнить свыше 15 тысяч работ суммарной ёмкостью 110 тысяч человеко-дней, а общий бюджет мероприятий превысит 530 миллионов рублей.

