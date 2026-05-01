Опубликовано 01 мая 2026, 08:39
Идеальный бобик: Kia создала автомобиль по заказу корейской полиции

Kia представила спецмашину для полиции Южной Кореи. В основе проекта лежит минивэн PV5 Passenger. Его длина — 4695 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1899 мм, а размер колёсной базы — 2995 мм. Электромобиль построены на усиленной версии универсальной платформы E-GMP, которая имеет форму скейтборда.
Kia PV5 Police
Kia PV5 Police
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Корейский автопроизводитель создал высокотехнологичный служебный автомобиль по заказу Национального полицейского агентства Южной Кореи.

В июне полицейские начнут тестировать такие Kia PV5. При отсутствии нареканий со стороны служителей закона спецмашину начнут выпускать серийно.

На крыше минивэна установлена платформа, с которой могут запускаться патрульные дроны: они оснащены 90-кратным зумом и тепловизором, что повышает безопасность патрулирования.

Также автомобиль оборудован системой кругового обзора, чей искусственный интеллект среди прочего способен вычислять разыскиваемых преступников.

Спереди установлен электромотор, который развивает 163 л.с. и 250 Н·м. Никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 71,2 кВт·ч.обеспечивает дальность хода 400 км.

