Стали известны минусы российского автомобиля «Атом»

«Если бы [авторы проекта] пошли по идее создания „китайского Логана“, эта идея была бы на порядок перспективнее. [В нынешнем виде] продукт создаётся супернишевый, дорогой, который зайдёт в очень узкую рыночную нишу», — считает Сергей Целиков.

Ранее стартап «Кама» открыл приём заказов на электромобили Атом: оставить заказ может может любой желающий, сконфигурировав машину на официальном сайте проекта. Стоимость новинки составляет 4 млн рублей, а с учётом господдержки — 3,1 млн рублей.

Длина машины составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм, а размер колёсной базы — 2635 мм. Единственный электромотор вращает задние колёса и развивает 204 л.с. Заряда аккумулятора должно хватать на 500 км пробега.

Грядущую новинку российского авторынка планируется использовать и в таксомоторных перевозках. Журнал Motor спросил у члена Общественного Совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрея Белова, как таксисты оценивают перспективы появления электрокара.

