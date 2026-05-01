01 мая 2026, 13:05
Космический корабль: Александр Лукашенко оценил новый трактор «Беларус»
Александру Лукашенко показали 542-сильный трактор «Беларус». В Минском районе главе государства презентовали экспериментальный образец трактора 5425 производства Минского тракторного завода. Это энергонасыщенная колёсная машина мощностью 542 л.с., оснащённая 6-цилиндровым дизелем Weichai WP14T объемом 13,5 л и гидромеханической автоматической трансмиссией FullPowerShift 18/6.
© МТЗ
В новой модели почти 77% деталей являются продукцией МТЗ, еще почти 16% — других предприятий республики, а 5,5% компонентов поставили иностранные производители.
«Будем считать, что вы произвели космический корабль. Смотрите, не опозорьтесь с качеством», — обратился к тракторостроителям президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Впервые Belarus-5425 показали в июне прошлого года на специализированной выставке «Белагро — 2025». В декабре новинка вышла на полевые испытания.
