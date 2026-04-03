Опубликовано 03 апреля 2026, 10:501 мин.
АвтоВАЗ переживёт большую модернизацию ради «Азимута» и «Нивы»
АвтоВАЗ запланировал масштабную модернизацию производства. В мае 2026 года пройдёт модернизация производственных линий и технологического оборудования для подготовки к выпуску новой модели — кроссовера Lada Azimut, отмечает пресс-служба АвтоВАЗа. Дополнительный объём работ запланирован на второй производственной линии, с которой сходят внедорожники семейства Niva.
© АвтоВАЗ
Объявлено, что для проведения работ по модернизации производства будут использоваться дни единого корпоративного отпуска, запланированного на 4-8 мая, 27 июля — 16 августа и 29-30 декабря.
Правда, для успешного завершения всех намеченных мероприятий принято решение о переносе двух дней декабрьского единого корпоративного отпуска (29-30 декабря) на 12-13 мая.
Сам выпуск Lada Azimut начнется в сентябре 2026 года. Об этом ранее сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
Lada Azimut — это абсолютно новый компактный кроссовер (сегмент B-SUV), который станет первой полностью оригинальной моделью в этом классе от российского автопроизводителя за последние почти три десятилетия.
