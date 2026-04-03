Названы точные сроки начала выпуска первого кроссовера «АвтоВАЗа»

«Выступая перед собравшимися, Максим Соколов <...> напомнил, что на 35-м Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент России Владимир Путин особо отметил важность повышения конкурентоспособности отечественной экономики через укрепление технологического суверенитета и инвестиции в инновации. Глава „АвтоВАЗа“ подчеркнул, что АвтоВАЗ, несмотря на все сложности, уверенно движется по этому пути. Так, <...> в сентябре 2026-го в Тольятти стартует выпуск первого за 20 лет российского кроссовера Lada Azimut», — сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lada Azimut — это абсолютно новый компактный кроссовер (сегмент B-SUV), который станет первой полностью оригинальной моделью в этом классе от российского автопроизводителя за последние почти три десятилетия.

Мировая премьера автомобиля состоялась в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Название Azimut выбрали сами сотрудники АвтоВАЗа в рамках открытого конкурса, в котором приняли участие около 50 тыс. человек.

Габариты кроссовера: длина — 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм, дорожный просвет — 208 мм, объем багажника — 508 л. Среди конкурентов по габаритам он ближе всего к Haval Jolion.

На старте продаж Azimut будет предлагаться с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,6 л (120 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.). Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором (CVT). Привод — только передний.

