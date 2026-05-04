АвтоВАЗ подсчитал, сколько было продано Lada Iskra в апреле

Отдельно упоминаетмя, что продажи Lada Iskra впервые превысили 3 тыс. штук в месяц. В апреле было реализовано 3 212 автомобилей этой модели, что на 24% опережает результат марта 2026-го.

Изначально модель строили на французской платформе CMF-B. Однако после ухода Renault из России АвтоВАЗу пришлось в срочном порядке модернизировать «тележку» и делать её технически независимой.

Результат — более 1000 новых и 400 модернизированных компонентов. Глубина локализации «Искры» превышает 90 процентов, а некоторые решения она напрямую позаимствовала у Lada Vesta.

Выпускают «Искру» в нескольких исполнениях: седан, универсал и кросс-универсал. В гамме двигателей — знакомые по другим моделям Lada «атмосферники» 1.6 (90 л.с. и 143 Нм; 106 л.с. и 148 Нм).

