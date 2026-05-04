Опубликовано 04 мая 2026, 07:29
АвтоВАЗ подсчитал, сколько было продано Lada Iskra в апреле

Lada Iskra установила рекорд продаж по итогам апреля. АвтоВАЗ подвёл итоги продаж за апрель 2026 года. Всего, по данным компании, на российском рынке было реализовано 31 172 автомобиля, что более чем на 12% превосходит результат марта 2026-го, а также более чем на 4% выше апреля 2025-го.
Алексей Кованов

Отдельно упоминаетмя, что продажи Lada Iskra впервые превысили 3 тыс. штук в месяц. В апреле было реализовано 3 212 автомобилей этой модели, что на 24% опережает результат марта 2026-го.

Изначально модель строили на французской платформе CMF-B. Однако после ухода Renault из России АвтоВАЗу пришлось в срочном порядке модернизировать «тележку» и делать её технически независимой.

Результат — более 1000 новых и 400 модернизированных компонентов. Глубина локализации «Искры» превышает 90 процентов, а некоторые решения она напрямую позаимствовала у Lada Vesta.

Выпускают «Искру» в нескольких исполнениях: седан, универсал и кросс-универсал. В гамме двигателей — знакомые по другим моделям Lada «атмосферники» 1.6 (90 л.с. и 143 Нм; 106 л.с. и 148 Нм).

