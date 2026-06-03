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Опубликовано 03 июня 2026, 08:32
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АвтоВАЗ показал глубоко модернизированную Lada Niva Legend

АвтоВАЗ представил модернизированную Lada Niva Legend с новым двигателем . Обновлённая Lada Niva Legend получила новый 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра. Крутящий момент вырос на 24 Н·м, причём 80% тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. В некоторых режимах расход топлива сократился вплоть до 30%. Об этом сообщает корреспондент журнала Motor.
Lada Niva Legend
Lada Niva Legend
© АвтоВАЗ
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Инженеры модернизировали переднюю подвеску автомобиля: стабилизатор поперечной устойчивости сместили вперёд, что заметно улучшило управляемость и плавность хода. В области безопасности появилась фронтальная подушка водителя — под неё усилили силовую структуру кузова. Кроме того, автомобиль оснастили вентилируемыми передними тормозными дисками, которые теперь эффективнее противостоят перегреву.

Motor уточняет, что в салоне стало тише благодаря цельноформованной шумоизоляции капота. Рычаг КПП приблизили к водителю, раздаточная коробка стала однорычажной и получила третью опору. Автомобиль оснастили кондиционером с салонным фильтром, центральным замком и единым ключом для дверей и зажигания. Рулевое колесо унифицировали с моделью Granta, а замок зажигания перенесли справа от него. Завершает образ наличие двухцветных 16‑дюймовых колёсных дисков.

Впервые в истории модели передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук Lada Niva Legend выполнены из двусторонней оцинкованной стали. Это нововведение повысит долговечность автомобиля при эксплуатации в сложных условиях.

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Источник:Motor
Автор:Арина Лысенко
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