АвтоВАЗ показал глубоко модернизированную Lada Niva Legend

Инженеры модернизировали переднюю подвеску автомобиля: стабилизатор поперечной устойчивости сместили вперёд, что заметно улучшило управляемость и плавность хода. В области безопасности появилась фронтальная подушка водителя — под неё усилили силовую структуру кузова. Кроме того, автомобиль оснастили вентилируемыми передними тормозными дисками, которые теперь эффективнее противостоят перегреву.

Motor уточняет, что в салоне стало тише благодаря цельноформованной шумоизоляции капота. Рычаг КПП приблизили к водителю, раздаточная коробка стала однорычажной и получила третью опору. Автомобиль оснастили кондиционером с салонным фильтром, центральным замком и единым ключом для дверей и зажигания. Рулевое колесо унифицировали с моделью Granta, а замок зажигания перенесли справа от него. Завершает образ наличие двухцветных 16‑дюймовых колёсных дисков.

Впервые в истории модели передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук Lada Niva Legend выполнены из двусторонней оцинкованной стали. Это нововведение повысит долговечность автомобиля при эксплуатации в сложных условиях.

Читайте также:

Тюнеры из Mansory превратили Mercedes G-Class в слиток золота на колесах.

В России назвали 10 главных автомобильных новинок мая.

Электрокары в России проезжают в год на четверть меньше бензиновых машин.