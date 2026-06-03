Тюнеры из Mansory превратили Mercedes G-Class в слиток золота на колесах

Судя по всему, для дизайнеров Mansory не осталось ни одной детали, которую не следовало бы покрыть «золотом». В такой оттенок выкрашены не только кузовные панели, но и решетка радиатора, воздухозаборники, передний сплиттер, капот, расширители колесных арок, боковые подножки и даже кованые диски. Завершают «золотую» тему уникальные патрубки выхлопной системы.

Под капотом тоже произошли изменения. Штатный 4,0-литровый битурбо мотор V8 форсировали до 720 л.с (в оригинале — 585 л.с.) и 1000 Нм крутящего момента. Об этом говорит значок «P720» на кузове.

Вопреки ожиданиям, салон выполнен в более сдержанных тонах — отделан бежевой кожей. Впрочем, без фирменных «кричащих» штрихов Mansory не обошлось: в автомобиле появилась светодиодная «звездная» обивка потолка, подсветка дверных панелей и странное решение — кнопка запуска двигателя, переехавшая на потолок.

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