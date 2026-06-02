Опубликовано 02 июня 2026, 13:051 мин.
Электрокары в России проезжают в год на четверть меньше бензиновых машин
Автостат: средний пробег на электрокарах на 25% меньше, чем на бензиновых авто . В России электромобили в среднем проезжают около 12,5 тысячи километров в год. Показатель бензиновых и дизельных легковых автомобилей заметно выше — 16,8 тысячи километров. Гибриды занимают промежуточное положение с результатом 15,3 тысячи километров. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
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«Средний годовой пробег на электрокарах на 25% меньше, чем на бензиновых автомобилях и на 18% меньше, чем на гибридах», — сообщил эксперт.
По его словам, для расчёта использовались данные с классифайдов за первые пять месяцев 2026 года. Всего было проанализировано более 850 объявлений. При этом учитывались автомобили только 2022−2024 годов выпуска, так как на более старых машинах пробег чаще скручивают, к тому же количество электромобилей и гибридов до 2022 года значительно меньше.
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Автор:Арина Лысенко
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