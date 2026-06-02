Электрокары в России проезжают в год на четверть меньше бензиновых машин

«Средний годовой пробег на электрокарах на 25% меньше, чем на бензиновых автомобилях и на 18% меньше, чем на гибридах», — сообщил эксперт.

По его словам, для расчёта использовались данные с классифайдов за первые пять месяцев 2026 года. Всего было проанализировано более 850 объявлений. При этом учитывались автомобили только 2022−2024 годов выпуска, так как на более старых машинах пробег чаще скручивают, к тому же количество электромобилей и гибридов до 2022 года значительно меньше.

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