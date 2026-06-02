В России назвали 10 главных автомобильных новинок мая

Бренд Foton в мае представил сразу три новинки. Обновленный пикап Tunland V7 в комплектации «Престиж» получил пружинную подвеску. Его цена — 5,55 млн рублей. Пикап Tunland V9, ранее доступный только с дизелем, теперь предлагают с бензиновым 2,0-литровым турбомотором на 245 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость — 5,45 млн рублей. Также стартовали продажи дизельного фургона Foton View с низкой крышей за 3,23 млн рублей и со средней — за 3,48 млн рублей.

Одной из самых заметных новинок стал обновленный лифтбек Changan Uni-V. Он доступен в единственной максимальной комплектации «Спорт» с новым 2,0-литровым двигателем на 235 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Цена — 3,5 млн рублей.

Громким возвращением месяца назвали старт продаж обновленного кроссовера Geely Coolray, который исчез с российского сайта марки осенью прошлого года. Теперь он предлагается в максимальной комплектации «Эксклюзив» по цене от 2,74 млн рублей.

Концерн Great Wall Motor тоже не остался в стороне — начались продажи рестайлингового Haval F7 2026 модельного года. Автомобиль улучшили в эргономике и мультимедиа, модернизировали силовые агрегаты. Цены стартуют от 3,0 млн рублей.

Сегмент премиальных внедорожников пополнил последовательный гибрид ROX Adamas от китайского концерна Sinomach Automobile. К его дизайну приложили руку специалисты итальянского ателье Pininfarina. Запас хода — до 1226 км. Цена — от 10,1 до 10,4 млн рублей.

Статус «китайского Rolls-Royce» в мае подтвердил бренд Hongqi, начав продажи в России самого роскошного седана Golden Sunflower Guoya. Модель доступна в пяти- и четырехместной версиях. Это один из самых дорогих китайских авто на рынке — от 27,7 млн рублей.

Под маркой SKM, созданной «АвтоВАЗом», дилерам начали отгружать легкие коммерческие автомобили SKM M7. Они выпускаются на тольяттинской площадке «ВИС-Авто». Грузовая версия стоит 2,86 млн рублей, пассажирский минивэн — 2,95 млн рублей.

Наконец, с 22 мая в России продается еще один кроссовер бренда Tenet — T4L. Это «семейная» версия компактного T4 с увеличенным кузовом (4506×1828×1701 мм), более просторным салоном и большим багажником. Доступны две комплектации: «Актив» и «Прайм» по цене от 2,26 млн рублей.

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