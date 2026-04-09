Новости
Опубликовано 09 апреля 2026, 09:49
1 мин.

АвтоВАЗ проверил Lada Azimut при температурах от плюс 60 до минус 50

Lada Azimut прошёл тесты на коррозионную стойкость и температурные сценарии. Автомобиль прошёл испытание в климатических камерах, которые способны моделировать самые разные сценарии, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. Во время тестов температура менялась от плюс 60 до минус 50 градусов Цельсия, а перепады влажности составляли от 25% до 95%.
Lada Azimut
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Также кроссовер, выпуск которого должен стартовать через несколько месяцев, проверили в камере соляного тумана. Она позволяет моделировать многолетнюю и всесезонную эксплуатацию автомобиля.

Кроме того, Lada Azimut показала высокий уровень герметичности кузова в дождевальной камере, позволяющей имитировать все виды дождя и наклонять автомобиль на специальной платформе для более реалистичных испытаний.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года в Тольятти пройдёт модернизация производственных линий и технологического оборудования для подготовки к выпуску кроссовера Lada Azimut.

Сам выпуск Lada Azimut начнётся в сентябре 2026 года. Об этом ранее сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Lada Azimut — это абсолютно новый компактный кроссовер (сегмент B-SUV), который станет первой полностью оригинальной моделью в этом классе от российского автопроизводителя.

