«АвтоВАЗ» выпустит мощную версию кроссовера Lada Azimut
«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut <…> Такой пилотный образец гибридного „Азимута“ будет готов в этом году уже в третьем квартале», — сказал Соколов.
Технические характеристики гибридной версии обещают быть впечатляющими: суммарная мощность силовой установки достигнет 290 кВт (около 394 л.с.), что позволит автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 5,7 секунды, сообщает агентство.
При этом совокупный запас хода (с учетом электромотора и ДВС) составит 1100 километров без дозаправки.
