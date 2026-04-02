Опубликовано 02 апреля 2026, 08:23
«АвтоВАЗ» выпустит мощную версию кроссовера Lada Azimut

«АвтоВАЗ» разработает гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut. Речь идет о подключаемом гибриде (PHEV), который оснастят полным приводом. Об этом глава компании Максим Соколов заявил на Международном транспортно-логистическом форуме, сообщает ТАСС.
Lada Azimut
Lada Azimut
© АвтоВАЗ
Алексей Морозов
Алексей Морозов

«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut <…> Такой пилотный образец гибридного „Азимута“ будет готов в этом году уже в третьем квартале», — сказал Соколов.

Технические характеристики гибридной версии обещают быть впечатляющими: суммарная мощность силовой установки достигнет 290 кВт (около 394 л.с.), что позволит автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 5,7 секунды, сообщает агентство.

При этом совокупный запас хода (с учетом электромотора и ДВС) составит 1100 километров без дозаправки.

Источник:ТАСС
Автор:Алексей Морозов
