Дилеры рассказали, когда в России появится Mercedes-Benz Maybach S-Class нового поколения

«Новый Mercedes-Benz Maybach S-Class поступит в дилерские центры „Авилона“ уже в конце лета — начале осени этого года», — сообщил Блинов.

По его словам, точные сроки выхода новинки на российский рынок зависят от производственного цикла завода-изготовителя, а также от времени, необходимого на выстраивание логистических цепочек и прохождение таможенных процедур.

Главное визуальное отличие обновленного лимузина от базового седан заключается в оформлении передней части, а также в наборе цветовых решений для индивидуализации экстерьера. Вместо горизонтальных планок, как у обычного седана S-Class, решетка радиатора Maybach получила вертикальные элементы.

На капоте появился светящийся шильдик Maybach, а классическая трехлучевая звезда Mercedes-Benz также обзавелась подсветкой. Аналогичные светящиеся эмблемы Maybach разместили и на задних стойках кузова. При открытии дверей на землю выводятся фирменные логотипы. В фарах появились вставки из розового золота.

В салоне установлена передняя панель с тремя дисплеями. Для задних пассажиров предусмотрены 13,1-дюймовые экраны на спинках передних кресел и 10-литровый холодильник. Впервые для Maybach предложена отделка из кожзаменителя и ткани на основе вторсырья.

В линейке двигателей есть четырёхлитровый V8 мощностью 537 л.с. Есть также подзаряжаемый гибрид на базе трехлитровой рядной «шестерки» (585 л.с.) и мощный шестилитровый битурбомотор V12 (612 л.с.) для версии S680.

