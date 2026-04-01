Позор авторынка: эти идеальные машины провалились в продажах из-за нелепых стереотипов

На первом месте в списке находится Ford Flex 2019 года. Квадратный универсал Ford Flex выделялся на фоне конкурентов своей практичностью. Просторный трехрядный салон, низкий пол для удобной погрузки и отличная устойчивость на дороге делали его рациональным выбором для семьи. Однако «дедушкины» пропорции не вписались в эпоху высоких внедорожников, а технологии к моменту снятия с производства безнадежно устарели.

Второе место занимает Hyundai Equus 2016 года. Он предлагал роскошь уровня S-Class за заметно меньшие деньги. Под капотом — 429-сильный V8, в салоне — библиотечная тишина и простор для задних пассажиров. В нем есть все качества, которые ищут покупатели представительских автомобилей класса люкс, за исключением одного — престижа марки.

На третьем месте находится Buick Regal TourX 2020. Это европейский универсал, продававшийся под американским брендом Buick, сочетал полный привод, турбомотор и управляемость, достойную лучших немецких седанов. Его низкая крыша облегчала погрузку, на дороге он оставался комфортным и тихим. Но рынок США уже сделал ставку на кроссоверы, и элегантный универсал оказался не у дел.

В список провалившихся на рынке автомобилей также вошли Volkswagen Golf Alltrack 2019 года, Subaru Legacy 3.6R 2018 года выпуска, Lincoln MKZ Black Label 2020 года, Nissan Juke Nismo 2017 года, Volvo V90 2020 года, Mazda6 2017 года и Chevrolet SS 2017 года.

