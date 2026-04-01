Россия и Куба договорились о возобновлении сборки автомобилей ГАЗ

«В этом году планируется возобновление сборки автомобилей ГАЗ и открытие торгового дома по их продаже на Кубе», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Детали проекта, включая объемы производства и модельный ряд, пока не раскрываются. Ранее ГАЗ уже имел опыт сборки на Кубе — в 2010-х годах на предприятии в Гаване собирали грузовики «Газель» и автобусы «Валдай».

