Опубликовано 01 апреля 2026, 15:461 мин.
Россия и Куба договорились о возобновлении сборки автомобилей ГАЗ
Сборку автомобилей ГАЗ на Кубе возобновят в 2026 году. О сотрудничестве заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
© «Группа ГАЗ»
«В этом году планируется возобновление сборки автомобилей ГАЗ и открытие торгового дома по их продаже на Кубе», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Детали проекта, включая объемы производства и модельный ряд, пока не раскрываются. Ранее ГАЗ уже имел опыт сборки на Кубе — в 2010-х годах на предприятии в Гаване собирали грузовики «Газель» и автобусы «Валдай».
Читайте также:
— Skoda опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Peaq
— Chery показала новый Tiggo 9, который уже не привезут в РФ
— Россиянам назвали 12 машин, которые можно купить, отказавшись от бизнес-ланчей