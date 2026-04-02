АвтоВАЗ заявил, что кузов Lada Azimut показал 30%-й запас прочности

По итогам тестов кузов Lada Azimut показал 30%-й запас прочности. Это стало известно, поскольку помимо обязательных испытаний также были проведены дополнительные — по более жёстким стандартам, включая статическую оценку прочности кузова и двери водителя.

Кроме того, компания организовала стендовые испытания креплений ремней безопасности. При проверке заднего ряда крепления ремней безопасности суммарное усилие достигало 9 тонн в течение 2 секунд при нормативе 0,2 секунды. То есть испытатели смоделировали 10-кратное превышение требований.

