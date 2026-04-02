Опубликовано 02 апреля 2026, 15:341 мин.
АвтоВАЗ заявил, что кузов Lada Azimut показал 30%-й запас прочности
Кроссовер Lada Azimut прошёл заводские испытания на безопасность. АвтоВАЗ готовит перспективную модель к официальной государственной сертификации. Но перед этим тольяттинские специалисты провели очередные заводские валидационные испытания кроссовера на пассивную безопасность, а конкретно — стендовые испытания автомобиля и его узлов.
© АвтоВАЗ
По итогам тестов кузов Lada Azimut показал 30%-й запас прочности. Это стало известно, поскольку помимо обязательных испытаний также были проведены дополнительные — по более жёстким стандартам, включая статическую оценку прочности кузова и двери водителя.
Кроме того, компания организовала стендовые испытания креплений ремней безопасности. При проверке заднего ряда крепления ремней безопасности суммарное усилие достигало 9 тонн в течение 2 секунд при нормативе 0,2 секунды. То есть испытатели смоделировали 10-кратное превышение требований.
Читайте также:
- Позор авторынка: эти идеальные машины провалились в продажах из-за нелепых стереотипов
- Стало известно, почему популярные в РФ китайские машины никому не нужны в КНР
- В мире вновь возник интерес к почти забытому типу кузова
Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов