Новости
Опубликовано 02 апреля 2026, 15:34
1 мин.

АвтоВАЗ заявил, что кузов Lada Azimut показал 30%-й запас прочности

Кроссовер Lada Azimut прошёл заводские испытания на безопасность. АвтоВАЗ готовит перспективную модель к официальной государственной сертификации. Но перед этим тольяттинские специалисты провели очередные заводские валидационные испытания кроссовера на пассивную безопасность, а конкретно — стендовые испытания автомобиля и его узлов.
Краш-тест Lada Azimut
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
По итогам тестов кузов Lada Azimut показал 30%-й запас прочности. Это стало известно, поскольку помимо обязательных испытаний также были проведены дополнительные — по более жёстким стандартам, включая статическую оценку прочности кузова и двери водителя.

Кроме того, компания организовала стендовые испытания креплений ремней безопасности. При проверке заднего ряда крепления ремней безопасности суммарное усилие достигало 9 тонн в течение 2 секунд при нормативе 0,2 секунды. То есть испытатели смоделировали 10-кратное превышение требований.

