Опубликовано 01 апреля 2026, 10:401 мин.
В мире вновь возник интерес к почти забытому типу кузова
В Китае набирают популярность автомобили в кузове универсал. Ранее универсалы были вытеснены с китайского рынка кроссоверами, которые предлагают более высокую посадку водителя, что удобно при езде по городу. Кроме того, такие машины имеют больший дорожный просвет, а, значит, открывают широкие возможности для своего владельца. Но теперь ситуация начала меняться.
Ситуация начала меняться с появлением моделей на новых источниках энергии, то есть гибридов и электрокаров. Покупатели таких машин проявили интерес к типу кузова «универсал», который обладает более низким коэффициентом аэродинамического сопротивления.
В итоге, универсалы отличаются лучшим энергопотреблением, что увеличивает запаса хода. В итоге, за короткий период многие компании выпустили свои «сараи» (так иногда называют универсалы).
В список таких автомобилей входят Zeekr 001, Zeekr 7 GT, Nio ET5 Touring, Stelato S9T, Avatr 06T и другие модели. Компанию перечисленным пятидверкам вскоре должен составить Lynk & Co 7 GT.
Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов