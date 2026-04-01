В мире вновь возник интерес к почти забытому типу кузова

Ситуация начала меняться с появлением моделей на новых источниках энергии, то есть гибридов и электрокаров. Покупатели таких машин проявили интерес к типу кузова «универсал», который обладает более низким коэффициентом аэродинамического сопротивления.

В итоге, универсалы отличаются лучшим энергопотреблением, что увеличивает запаса хода. В итоге, за короткий период многие компании выпустили свои «сараи» (так иногда называют универсалы).

В список таких автомобилей входят Zeekr 001, Zeekr 7 GT, Nio ET5 Touring, Stelato S9T, Avatr 06T и другие модели. Компанию перечисленным пятидверкам вскоре должен составить Lynk & Co 7 GT.

