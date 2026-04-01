Стало известно, почему популярные в РФ китайские машины никому не нужны в КНР

Автомобильные рынки России и Китая кардинально отличаются друг от друга. В КНР почти половина всех продаж новых машин приходится на электромобили и гибриды. Благодаря снижению себестоимости ключевых компонентов силовых установок такие автомобили по цене сопоставимы с бензиновыми «одноклассниками». Кроме того, низкие кредитные ставки и невысокая инфляция позволяют китайцам обновлять машины с завидной регулярностью.

Лидерами продаж в Китае являются электромобили — например, Xiaomi YU7 и Tesla Model Y. В России из-за высоких таможенных пошлин они автоматически переходят в сегмент тяжёлого люкса. Бензиновые модели, которые пользуются спросом в РФ (Haval Jolion, Chery Tiggo 7 L и другие), в Поднебесной позиционируются как бюджетные машины для провинций. В частности, Haval Jolion быстро ушёл с китайского рынка из-за прохладного приёма.

При всех различиях у российского и китайского авторынков есть общая точка пересечения — Geely Monjaro. В прошлом году эта модель стала самым востребованным бензиновым SUV в Китае. В России она также пользуется стабильно высоким спросом. Эксперты связывают это с удачной конструкцией автомобиля, оказавшейся востребованной в самых разных условиях.

