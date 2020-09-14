В России обнаружили заброшенные прототипы АЗЛК

На фотографиях, которые опубликовал пользователь «ВКонтакте» Сергей Рут, видно полноразмерный макет кузова и маленькую двухместную машину с открытым кузовом, которые так и не успели завершить. Но больше интересны дизайнерские скетчи, на которых можно различить элементы той самой мотоколяски «Кинешма».

Заднемоторную коляску с мягким верхом представили в 1996 году, а ее разработка, по некоторым оценкам, началась в начале 90-х годов. Ее создавали для сельской местности и для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на основе этой мотоколяски в последствие были спроектированы более масштабные проекты: городской компактный автомобиль и багги без дверей, крыши и лобового стекла.