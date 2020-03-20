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14:59

ГАЗ восстановит заброшенные прототипы из секретного ангара

Экспериментальные модели будут отреставрированы и пополнят музей Горьковского автозавода

Анастасия Дубина
Горьковский автозавод восстановит экспериментальные моделей, которые ранее обнаружили на территории предприятия в Нижнем Новгороде. В дальнейшем эти автомобили пополнят коллекцию музея компании.

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Найденные в секретном ангаре автомобильного завода уникальные модели находятся, на первый взгляд, в печальном состоянии: у многих спущены колеса, а кузова покрыты толстым слоем пыли. Как стало известно «Российской газете», некоторые экспериментальные автомобили отлично сохранились и могут пополнить музей истории ГАЗ.

В этом году компания планирует провести реконструкцию, в процессе которой будет в два раза увеличена экспозиция. Это позволит разместить новые модели ГАЗ, образцы мелкосерийных автомобилей, а также ряд интересных прототипов, найденных в ангаре Управления опытных и экспериментальных работ.

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На данный момент в музее истории ГАЗ находятся в основном серийные модели автомобилей, выпускавшиеся с 1932 года до конца 90-х годов. Все найденные уникальные разработки прошлых лет будут тщательно отреставрированы и добавлены в экспозицию.

Заброшенные прототипы обнаружили неделю назад. Среди моделей были легковой седан ГАЗ-3115, внедорожники «Тигр-2» и ГАЗ-3106 «Атаман-2», а также фургон CityVan.