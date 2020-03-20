ГАЗ восстановит заброшенные прототипы из секретного ангара

Найденные в секретном ангаре автомобильного завода уникальные модели находятся, на первый взгляд, в печальном состоянии: у многих спущены колеса, а кузова покрыты толстым слоем пыли. Как стало известно «Российской газете», некоторые экспериментальные автомобили отлично сохранились и могут пополнить музей истории ГАЗ.

В этом году компания планирует провести реконструкцию, в процессе которой будет в два раза увеличена экспозиция. Это позволит разместить новые модели ГАЗ, образцы мелкосерийных автомобилей, а также ряд интересных прототипов, найденных в ангаре Управления опытных и экспериментальных работ.